''Будут самые негативные последствия!'' Путин разразился угрозами в сторону США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США ждут "негативные последствия", если они расторгнут Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

При этом российский президент считает, что обвинения Вашингтона в несоблюдении международных договоренностей якобы являются необоснованными, говорится на канале "Пул #3" в Telegram.

"Серьезную обеспокоенность вызывает заявление США о выходе из ДРСМД. Такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность, может обрушить всю мировую архитектуру контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового уничтожения", — высказался российский президент.

Владимир Путин РИА Новости

При этом Путин не только не признал факт нарушения международных договоренностей, а и обвинил в этом Вашингтон, который якобы разместил на территории Польши и Румынии запрещенные системы противоракетной обороны Aegis, пишет RT.

"У нас появилось и другое оружие. Это ракета Х-101 воздушного базирования. Но по дальности 4500 км. Может быть, это забеспокоило наших партнеров? Но это не нарушение ДРСМД. Да, меняется ситуация, она поменялась, но не за счет того, что мы нарушили договор", — сказал президент РФ.

Ракеты Х-101 (красные) the-blogger.ru

Как писал OBOZREVATEL, 4 декабря США официально заявили, что выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

Эта тема поднималась еще в октябре, когда Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Позже США сообщили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией, а Трамп пригрозил, что Штаты будут наращивать ядерный арсенал для оказания давления на Россию и Китай.