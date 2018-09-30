МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

''Будут гонять по миру'': Путину предрекли печальный конец

6.1тЧитать материал на украинском

Своими заявлениями по делу отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля, президент Российской Федерации Владимир Путин выставляет себя соучастником преступления. Такими действиями он провоцирует Европу на применение персональных санкций.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт-международник Ирина Верещук. По её мнению, в итоге российского президента будут гонять по миру как Муаммара Каддафи и других диктаторов.

"Путин говорит о них: "Ну что вы, я посмотрел на этих ребят - нормальные ребята, просто приехали". То есть Путина тоже в это включили. Он даже не подумал: может стоит абстрагироваться, все-таки я лидер такой большой страны, я не могу опускаться до уровня каких-то двух туристов, которые хотят посмотреть на шпиль и на часы", - пояснила Верещук.

Новости
''Гномики-дровосеки'': в США подняли на смех ''отравителей'' Скрипалей

Она заверила, что мнение британской стороны совершенно верно: не может президент страны комментировать такие вещи. Это значит, что он точно отдавал приказ. А это является для мирового сообщества еще одним аргументом в пользу того, что в деле Скрипалей действовала группа лиц по предварительному сговору.

"Без заявлений Путина можно было бы предположить, что это непрофессиональные действия самой разведки. А теперь уже все, и сейчас надо спросить о его соучастии и его ответственности в этом деле", - добавила эксперт.

"Все это вызывает... Ну, сначала это было удивление, а сейчас это пренебрежение. Потому что реально не может человек такого уровня, каким он себя представляет, так себя вести", - подытожила Верещук.

Ранее в эфире ObozTV ветеран АТО Ярослав Дикий рассказал о планах Кремля по дальнейшей судьбе "отравителей" Скрипалей.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Темы
Отравление СкрипаляЯд "Новичок"Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVСанкции против России
Персона
Ирина Верещук
Место
Россия
Объекты
санкции РоссияЕС
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
5
8
Смешно
10
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Каждый год...конец..И в том году Обоз нам обещал...и позапрошлом ...и 5 лет назад...и 100 И через 20 лет будет обесщать На спор
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Смешно сравнивать президента ядерной с державой с каким то Кадаффи или Порошенко
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Petro Poroshenko, *ядерной державы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Олег Пикетов
Олег Пикетов
Залесские троли лезут отмазывать ,видать чуют что у лабутенного рыло в пуху .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги