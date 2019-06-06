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"Будут душить русских!" Лавров разразился публичными угрозами Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что благодаря решению президента РФ Владимира Путина, россиян в Украине будет становиться все больше и больше.

При этом прозвучала "опасная" фраза о "защите соотечественников". "Если защита русскоязычных, русской культуры, языка является политикой, то в таком случае мы от этой политики никуда уйти не можем. Так же как едва ли европейцы и американцы могут перестать защищать права своих соотечественников, оказавшихся под угрозой. Тем более в данном случае это миллионы наших соотечественников. Они граждане Украины, но многие из них — граждане России. Их будет больше, учитывая принятое решение, оформленное указом президента", – сказал Лавров в интервью "РБК".

Российский чиновник утверждает, что Кремль якобы заинтересован в том, чтобы Украина была состоявшимся государством с развивающимся народным хозяйством, как было принято говорить.

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"Но власти в Киеве говорят, что они будут душить русских, причем не просто говорят, а принимают законы — об образовании, об украинском как государственном языке, отменяют законодательные акты, обеспечивавшие права русскоязычных и других национальных меньшинств. Кстати, эти права закреплены в Конституции", – возмутился Лавров.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Сергей ЛавровВладимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости Донбасса
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