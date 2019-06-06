"Будут душить русских!" Лавров разразился публичными угрозами Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что благодаря решению президента РФ Владимира Путина, россиян в Украине будет становиться все больше и больше.
При этом прозвучала "опасная" фраза о "защите соотечественников". "Если защита русскоязычных, русской культуры, языка является политикой, то в таком случае мы от этой политики никуда уйти не можем. Так же как едва ли европейцы и американцы могут перестать защищать права своих соотечественников, оказавшихся под угрозой. Тем более в данном случае это миллионы наших соотечественников. Они граждане Украины, но многие из них — граждане России. Их будет больше, учитывая принятое решение, оформленное указом президента", – сказал Лавров в интервью "РБК".
Российский чиновник утверждает, что Кремль якобы заинтересован в том, чтобы Украина была состоявшимся государством с развивающимся народным хозяйством, как было принято говорить.
"Но власти в Киеве говорят, что они будут душить русских, причем не просто говорят, а принимают законы — об образовании, об украинском как государственном языке, отменяют законодательные акты, обеспечивавшие права русскоязычных и других национальных меньшинств. Кстати, эти права закреплены в Конституции", – возмутился Лавров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности.
Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе по указу президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, Кабмин внесет чиновников Российской Федерации, которые причастны к выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР", в санкционный список.
Украинцев, которые получили российское гражданство, могут лишить социальных выплат и пенсий.
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