"Будет водить за нос": появился прогноз по встрече Трампа и Ким Чен Ына

Северная Корея не станет разоружаться после саммита, который состоится в Сингапуре 12 июня.

По мнению российского военного обозревателя и аналитика Павла Фельгенгауэра, ракетно-ядерное оружие является конвертируемым товаром, который можно продавать богатым иностранцам. Об этом говорится в его блоге, опубликованном на OBOZREVATEL.

"Трампу срочно нужен какой-то внешнеполитический успех. Неважно где. Он очень надеется, что докажет всем, какой он молодец и как он может заключать сделки, о чем он говорил в предвыборной кампании. Так что ему очень нужен успех", – отметил он.

По словам Фельгенгауэра, Северную Корею зажали санкциями таким образом, что ей нужно выбираться из этой ситуации.

"Так что обозначить что-то как успех, я думаю обе стороны заинтересованы. А вот готова ли Северная Корея реально разоружиться? Скорее всего нет. Не готова и разоружаться не будет, а будет водить американцев за нос. А Трамп, я думаю, будет и доволен тем, чтобы его за нос водили в данной ситуации. Скорее всего так. Но хотя точно вам сказать я ничего не могу, посмотрим", – добавил эксперт.

По его мнению, в КНДР что-то изменится, но не в ближайшее время.

"Какие-то нюансы там меняться будут, но суть диктатуры меняться не будет, я думаю. Лишаться ракетно-ядерного оружия, которое они с таким трудом и с такими жертвами, усилиями построили, в обмен на непонятно что они, конечно, тоже не будут. Это маловероятно. Тем более это конвертируемый товар, его можно продавать за хорошие деньги разным богатым иностранцам", –резюмировал Фельгенгауэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый раунд переговоров Трампа и Ким Чен Ына пройдет 12 июня. Оба лидера стран уже прибыли туда для подготовки. Белый дом обнародовал список тех, кто будет присутствовать от американской стороны.