''Будет развеваться русский флаг!'' Жириновский вновь нацелился на Украину

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина якобы никогда не вернет себе Донбасс, который станет частью России.

Скандальный депутат нелегитимной Госдумы выразил уверенность, что над временно оккупированным регионом теперь якобы всегда будет развеваться российский флаг. Маразматичными мечтами он поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Жириновский "Коммерсантъ"

"О чем они (украинцы. — Ред.) мечтают? Они никогда на Донбассе не будут. Над Донбассом может развеваться только русский флаг! Никогда больше там никакого украинского флага не будет!" — нагло высказался Жириновский.

Владимир Жириновский Государственная дума

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