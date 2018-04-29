"Будем вынуждены": ЕС пригрозил США "тройным ударом"

Евросоюз пригрозил США введением пошлин на импорт товаров, нанеся таким образом Штатам "тройной удар".

С таким предупреждением выступила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мальмстрем не исключила обращения во Всемирную торговую организацию с просьбой принять меры по поддержке европейских производителей и пошлин на американские товары.

Так, речь идет, в первую очередь, об апельсиновом соке, джинсах, виски и мотоциклах.

Сесилия Мальмстрем EPA-EFE

По словам еврокомиссара, пока Брюссель делает ставку на продолжение переговоров и надеется на "диалог на высоком уровне". Европа будет вынуждена принять меры, если Вашингтон не откажется от идеи введения пошлин.

"На настоящий момент нашим приоритетом является диалог на высоком уровне. Брюссель хочет продолжить переговоры, однако, если США не откажутся на долгосрочную перспективу и без каких-либо условий от идеи ввести пошлины, Европа будет вынуждена препятствовать этому", - подчеркнула Мальмстрем.

Как сообщал "Обозреватель", власти Соединенных Штатов Америки выдвинули Европейскому Союзу и Канаде ультиматум по "торговой войне". Они требуют от стран согласиться на квоты на экспорт металлов в США.