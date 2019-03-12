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"Будем одной страной!" Скандальный украинский ведущий забредил объединением с Россией

3.5тЧитать материал на украинском

Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана" и сбежал в Москву, заявил, что украинцы являются частью российского народа и скоро вновь с ним объединятся.

Такой же "прогноз" он озвучил и для Украины как государства, заявив, что она не должна существовать отдельно от России. Невменяемыми размышлениями изменник Родины поделился в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Юрий Кот

Юрий Кот

Скриншот видео

"Правда всегда пробьет себе дорогу. А она очевидна — мы — один народ, одна страна в результате будем. И раньше были, и потом будем. Да, сейчас у нас такой период, странный период, когда появились наши западные партнеры и начали нас учить, как родину любить. Это тоже пройдет, ребята!" — нагло высказался Кот.

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Кроме того, он разразился едкой критикой в адрес украинского языка, заявив, что имеет на это полное право как его потомственный преподаватель с красным дипломом.

"Знаете в чем проблема? Мой украинский язык, которому меня учили в СССР, мягко говоря, отличается от того диалекта, который нам пытаются втюхивать все 27 лет украинского языка, который нам привезли канадские ребята, которые сбежали тогда с бандеровцами после победы 9 мая!" — едко подчеркнул голос "антимайдана".

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Тема
российская пропаганда
Персона
Юрий Кот
Место
Россия
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Путает причинно-следственные связи: в СССР его учили кастрированному украинскому языку, придуманному русскими недоязывоведами. У арабов, например, несколько сотен диалектов арабского и очень глупо "ученому" заявить, что какой-то из них ненастоящий, потому что его учили не такому.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
никогда мы с росией не будем одной страной и друзьями тоже! смерть росийским выплядкам окупантам
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Серебряков Андрей
Серебряков Андрей
идиот
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