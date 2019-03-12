"Будем одной страной!" Скандальный украинский ведущий забредил объединением с Россией

Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана" и сбежал в Москву, заявил, что украинцы являются частью российского народа и скоро вновь с ним объединятся.

Такой же "прогноз" он озвучил и для Украины как государства, заявив, что она не должна существовать отдельно от России. Невменяемыми размышлениями изменник Родины поделился в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Юрий Кот Скриншот видео

"Правда всегда пробьет себе дорогу. А она очевидна — мы — один народ, одна страна в результате будем. И раньше были, и потом будем. Да, сейчас у нас такой период, странный период, когда появились наши западные партнеры и начали нас учить, как родину любить. Это тоже пройдет, ребята!" — нагло высказался Кот.

Кроме того, он разразился едкой критикой в адрес украинского языка, заявив, что имеет на это полное право как его потомственный преподаватель с красным дипломом.

"Знаете в чем проблема? Мой украинский язык, которому меня учили в СССР, мягко говоря, отличается от того диалекта, который нам пытаются втюхивать все 27 лет украинского языка, который нам привезли канадские ребята, которые сбежали тогда с бандеровцами после победы 9 мая!" — едко подчеркнул голос "антимайдана".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Кот бурно отреагировал на запрет въезда в Украину российских наблюдателей на выборы президента. Он заявил, что преданная им Родина не дает россиянам поддержать своих "соотечественников", добавив, что большая часть украинцев — "тоже русские".

Ранее голос "антимайдана" заявил, что к власти в Украине придет новый Богдан Хмельницкий, который устроит госпереворот и объединит ее с Россией.

Также скандальный украинский ведущий выступил с пропагандистской речью на российском телевидении, в которой оправдал оккупантов украинского Донбасса и призвал Украину к дружбе с агрессором.

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