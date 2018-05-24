"Будем давить олигархов": в МИД Британии рассказали пранкеру о деле Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обсудил с пранкером, представившемся премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и отношения с Россией.

"Министр понял, что речь о фабрикации, и завершил звонок. Мы проверили его и сразу поняли, что это звонок от пранкера. Использование химоружия в Солсбери и в Сирии, а также недавние события в Армении являются серьезными вопросами. Эти детские поступки говорят об отсутствии серьезности звонящего и людей, стоящих за ним", — прокомментировал представитель британского МИД РИА "Новости".

Стороны говорили по телефону 18 минут. Джонсон пообещал продолжить "закручивать гайки в отношении олигархов" из окружения президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта. Яд могли нанести на дверную ручку.

23 апреля пранкеры выведали у главы Организации по запрещению химического оружия Ахмета Узюмджю информацию о веществе.