Бросали камни и бутылки: в Вифлееме напали на кортеж патриарха Иерусалимского

В Вифлееме неизвестные забросали камнями и бутылками машину патриарха Иерусалимского Феофила III.
Об этом сообщает агентство Ma’an News.
Инцидент произошел во время движения кортежа патриарха к месту проведения службы в базилике Рождества Христова в Вифлееме.
Сотрудники правоохранительных органов помогли патриарху Иерусалимскому Феофилу III прибыть на площадь перед базиликой, после чего его провели внутрь.
Нападавшие разбили стекла в трех автомобилях кортежа. Сообщений о возможных пострадавших не поступало.
Ma’an News
Ma’an News
Ma’an News
Ma’an News
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