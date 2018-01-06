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Бросали камни и бутылки: в Вифлееме напали на кортеж патриарха Иерусалимского

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В Вифлееме неизвестные забросали камнями и бутылками машину патриарха Иерусалимского Феофила III.

Об этом сообщает агентство Ma’an News.

Инцидент произошел во время движения кортежа патриарха к месту проведения службы в базилике Рождества Христова в Вифлееме.

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Сотрудники правоохранительных органов помогли патриарху Иерусалимскому Феофилу III прибыть на площадь перед базиликой, после чего его провели внутрь.

Нападавшие разбили стекла в трех автомобилях кортежа. Сообщений о возможных пострадавших не поступало.

Ma’an News

Ma’an News

Ma’an News

Ma’an News

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