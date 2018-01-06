Бросали камни и бутылки: в Вифлееме напали на кортеж патриарха Иерусалимского

В Вифлееме неизвестные забросали камнями и бутылками машину патриарха Иерусалимского Феофила III.

Об этом сообщает агентство Ma’an News.

Инцидент произошел во время движения кортежа патриарха к месту проведения службы в базилике Рождества Христова в Вифлееме.

Сотрудники правоохранительных органов помогли патриарху Иерусалимскому Феофилу III прибыть на площадь перед базиликой, после чего его провели внутрь.

Нападавшие разбили стекла в трех автомобилях кортежа. Сообщений о возможных пострадавших не поступало.

Ma’an News

Ma’an News

Ma’an News

Ma’an News

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Донецкой области избили проукраинского католического священника.