Британия подготовила мощный удар по Сирии: дата

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.

Он может быть нанесен вечером, 12 апреля. Об этом говорится в Telegram-канале "НТВ" со ссылкой на британские СМИ.

Ранее, ВВС со ссылкой на информированные источники сообщало, что Мэй готова поддержать военные действия против правительства Сирии без одобрения со стороны британского парламента.

"По всей видимости, Тереза Мэй готова присоединиться к военным действиям против режима Асада в Сирии, не стремясь сначала получить одобрение парламента", - отмечается в материале.

Британский премьер считает, что ответные меры в связи с сообщениями о химической атаке в Думе должны быть приняты в "срочном порядке".

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент США Дональд Трамп предупредил о ракетном ударе по Сирии, призвав Россию приготовиться.