Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Хакеры пытаются взломать базы данных британских университетов и научных центров, занимающихся исследованиями COVID-19. Среди подозреваемых стран-взломщиков Россия, Иран и Китай.

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Как сообщает The Guardian, Национальный центр кибербезопасности Британии сообщил об участившихся кибератаках. Нападениям подвергаются институции, которые изучают новый коронавирус, в том числе, и создание вакцины от него. По их словам, за этим стоит Иран и Россия, а также возможны атаки со стороны Китая.

Руководитель отдела кибер-исследований в Королевском институте объединенных служб Джеймс Салливан отмечает, что попытки украсть информацию о вакцине были ожидаемы.

Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о COVID-19 Shutterstock

"Пандемия приведет к общему увеличению кибер-активности враждебных государств. Это новая возможность для сбора разведданных. Мы видели это в кампаниях по дезинформации и кибершпионажу. Есть риск, что все это усилит политическую напряженность. То, что целью стала вакцина – неудивительно", – заявил Салливан.

При этом отмечается, что до сих пор ни одна кибератака не завершилась успехом и все данные о COVID-19 остались нетронутыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания потребовала объяснений от Китая о том, как коронавирус COVID-19 привел к мировому кризису.

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