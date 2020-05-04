Главная Новости
4 мая • обновлено в 22:15
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19

4.6т
Читать материал на украинском

Хакеры пытаются взломать базы данных британских университетов и научных центров, занимающихся исследованиями COVID-19. Среди подозреваемых стран-взломщиков Россия, Иран и Китай.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает The Guardian, Национальный центр кибербезопасности Британии сообщил об участившихся кибератаках. Нападениям подвергаются институции, которые изучают новый коронавирус, в том числе, и создание вакцины от него. По их словам, за этим стоит Иран и Россия, а также возможны атаки со стороны Китая.

Руководитель отдела кибер-исследований в Королевском институте объединенных служб Джеймс Салливан отмечает, что попытки украсть информацию о вакцине были ожидаемы.

Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о COVID-19

Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о COVID-19

Shutterstock

"Пандемия приведет к общему увеличению кибер-активности враждебных государств. Это новая возможность для сбора разведданных. Мы видели это в кампаниях по дезинформации и кибершпионажу. Есть риск, что все это усилит политическую напряженность. То, что целью стала вакцина – неудивительно", – заявил Салливан.

При этом отмечается, что до сих пор ни одна кибератака не завершилась успехом и все данные о COVID-19 остались нетронутыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания потребовала объяснений от Китая о том, как коронавирус COVID-19 привел к мировому кризису.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Теги
Кибератака вирус
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
25
8
Смешно
9
Интересно
9
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
это еще раз доказывает и показывает то, что россия сама никогда и ничего не изобретала! все воровали!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Руденко Сергей
Руденко Сергей
Свои "мозги" прощелкали в свое время , теперь осталось только чужие разработки киздить
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12331.

    Вылечились: 1619. Умерли: 303.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – более 250 тысяч.

  • В Украине продлили карантин до 22 мая, однако послабления начнутся с 11 мая.

  • В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги