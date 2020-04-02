Немецкие ученые предложили выдавать иммунные сертификаты людям, которые переболели коронавирусом COVID-19. Эту идею рассматривают и в Великобритании.
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Британские власти начнут выдавать их людям, когда появится такая возможность, заявил 2 апреля министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, пишет Daily Mail.
Мэтт Хэнкок
"Это важная вещь, которую мы в настоящий момент прорабатываем и сделаем", – сказал он.
Немецкие ученые объявили, что иммунные сертификаты могут вывести страну из-под драконовской изоляции.
При этом Хэнкок считает, что пока не хватает знаний об иммунитете, который возникает у человека, переболевшего коронавирусом.
"Я хочу, чтобы мы их ввели, но причина, по которой мы не можем, заключается в том, что пока наука отстает", – пояснил он.
Отметим, что идею выдачи иммунных сертификатов выдвинул немецкий эпидемиолог Джерард Краузе. Предполагается, что у человека вырабатываются в организме антитела к вирусу и он больше не может заразиться.
Если это так, то выдача таких документов позволит не держать людей на карантине зря.
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