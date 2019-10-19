Джонсон был против: выход Британии из ЕС перенесли

Британская палата общин в субботу, 19 октября, проголосовала за новую отсрочку Brexit.
Парламент принял поправку, внесенную исключенным из Консервативной партии депутатом Оливером Летвином. "За" проголосовали 322 депутата, "против" – 306, передает "Медуза".
Таким образом решено, что правительство премьер-министра Бориса Джонсона должно сначала принять законодательство, необходимое для выхода из Евросоюза, а затем выносить на голосование проект сделки в Брюсселем.
Иллюстрация. ЕС
Выступая на чрезвычайном заседании парламента 19 октября Летвин подчеркнул, что он поддерживает соглашение, которого добился Джонсон.
Свою поправку Летвин назвал подстраховкой – чтобы сделка принималась уже после того, как все остальные вопросы улажены. В противном случае, по его мнению, консерваторы могут уже после одобрения соглашения Джонсона отклонить законопроект о выходе из Евросоюза – тогда Великобритания может покинуть ЕС без сделки. Ведь сам Джонсон говорил, что либо будет принято его соглашение, либо соглашения вообще не будет.
Поправка Летвина обязывает премьер-министра попросить Брюссель о новой отсрочке, так как правительство точно не успеет окончательно одобрить соглашение до конца 19 октября. Джонсон уже говорил, что просить о новой отсрочке не хочет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
Страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению экспертов, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Премьер Великобритании Борис Джонсон создал военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения. Политик готов на Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября.
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