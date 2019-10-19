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19 октября • обновлено в 17:10
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Джонсон был против: выход Британии из ЕС перенесли

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Британская палата общин в субботу, 19 октября, проголосовала за новую отсрочку Brexit.

Парламент принял поправку, внесенную исключенным из Консервативной партии депутатом Оливером Летвином. "За" проголосовали 322 депутата, "против" – 306, передает "Медуза".

Таким образом решено, что правительство премьер-министра Бориса Джонсона должно сначала принять законодательство, необходимое для выхода из Евросоюза, а затем выносить на голосование проект сделки в Брюсселем.

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Иллюстрация. ЕС

Иллюстрация. ЕС

Выступая на чрезвычайном заседании парламента 19 октября Летвин подчеркнул, что он поддерживает соглашение, которого добился Джонсон.

Свою поправку Летвин назвал подстраховкой – чтобы сделка принималась уже после того, как все остальные вопросы улажены. В противном случае, по его мнению, консерваторы могут уже после одобрения соглашения Джонсона отклонить законопроект о выходе из Евросоюза – тогда Великобритания может покинуть ЕС без сделки. Ведь сам Джонсон говорил, что либо будет принято его соглашение, либо соглашения вообще не будет.

Поправка Летвина обязывает премьер-министра попросить Брюссель о новой отсрочке, так как правительство точно не успеет окончательно одобрить соглашение до конца 19 октября. Джонсон уже говорил, что просить о новой отсрочке не хочет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Место
Великобритания
Теги
политика Европейский Союз
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