Главная Новости
20 октября • обновлено в 00:48
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Британии начался миллионный митинг против Brexit: впечатляющие кадры

714 Читать материал на украинском

В столице Великобритании Лондоне в субботу, 19 октября, начались новые масштабные митинги из-за Brexit.

Люди выступили за проведение еще одного референдума о выходе Британии из Европейского союза, передает ВВС (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Этот марш стал третьим по счету. По данным организаторов, в нем приняли участие около 1 млн человек.

Новости
В Евросовете заявили о прорыве по Brexit: названа дата сделки с Британией

В Британии начался миллионный митинг против Brexit: впечатляющие кадры

Скрин видео

Как отметили журналисты, митингующие с ликованием отреагировали на решение парламента о новой отсрочке Brexit.

Активисты принесли куклы премьер-министра Бориса Джонсона и его главного советника Доминика Каммингса, а также плакаты с надписями: "Никто не голосовал за национальный суицид", "Нас много", "Стоп Brexit".

Напомним, британская палата общин накануне проголосовала за новую отсрочку Brexit.

В Британии начался миллионный митинг против Brexit: впечатляющие кадры

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Brexit" на OBOZREVATEL.

Тема
Brexit
Место
Великобритания
Теги
митинг протест Европейский Союз видео
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Молодці.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel