В Британии начался миллионный митинг против Brexit: впечатляющие кадры

В столице Великобритании Лондоне в субботу, 19 октября, начались новые масштабные митинги из-за Brexit.
Люди выступили за проведение еще одного референдума о выходе Британии из Европейского союза, передает ВВС (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Этот марш стал третьим по счету. По данным организаторов, в нем приняли участие около 1 млн человек.
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Как отметили журналисты, митингующие с ликованием отреагировали на решение парламента о новой отсрочке Brexit.
Активисты принесли куклы премьер-министра Бориса Джонсона и его главного советника Доминика Каммингса, а также плакаты с надписями: "Никто не голосовал за национальный суицид", "Нас много", "Стоп Brexit".
Напомним, британская палата общин накануне проголосовала за новую отсрочку Brexit.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
Страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению экспертов, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Премьер Великобритании Борис Джонсон создал военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения. Политик готов на Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября.
18 сентября Европарламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit".
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