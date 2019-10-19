В Британии начался миллионный митинг против Brexit: впечатляющие кадры

В столице Великобритании Лондоне в субботу, 19 октября, начались новые масштабные митинги из-за Brexit.

Люди выступили за проведение еще одного референдума о выходе Британии из Европейского союза, передает ВВС (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Этот марш стал третьим по счету. По данным организаторов, в нем приняли участие около 1 млн человек.

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Как отметили журналисты, митингующие с ликованием отреагировали на решение парламента о новой отсрочке Brexit.

Активисты принесли куклы премьер-министра Бориса Джонсона и его главного советника Доминика Каммингса, а также плакаты с надписями: "Никто не голосовал за национальный суицид", "Нас много", "Стоп Brexit".

Напомним, британская палата общин накануне проголосовала за новую отсрочку Brexit.

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