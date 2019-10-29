Выход Великобритании из ЕС: Евросовет назвал окончательную дату Brexit

Европейский совет формально утвердил решение об отсрочке Brexit в соответствии со статьей 50 Договора о ЕС.

Соответствующее решение Евросовета было опубликовано пресс-службой во вторник, 29 октября. Таким образом, выход Великобритании из Евросоюза может состоятся 1 декабря 2019 года, если соглашение будет ратифицировано обеими сторонами.

"Это продолжение продлится до 31 января 2020 года, чтобы предоставить больше времени для ратификации соглашения о выходе. Выход может состояться раньше – 1 декабря 2019 года или 1 января 2020 года, если соглашение о выходе будет ратифицировано обеими сторонами", – сказано в сообщении.

На время переноса даты Brexit Соединенное Королевство будет остается государством-членом ЕС "со всеми правами и обязанностями, изложенными в договорах и в соответствии с законодательством Европейского союза".

Уточняется, что решение было принято единогласно Европейским советом в письменной форме, с согласия Великобритании.

Иллюстрация. Brexit DW

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