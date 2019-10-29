Выход Великобритании из ЕС: Евросовет назвал окончательную дату Brexit

Европейский совет формально утвердил решение об отсрочке Brexit в соответствии со статьей 50 Договора о ЕС.
Соответствующее решение Евросовета было опубликовано пресс-службой во вторник, 29 октября. Таким образом, выход Великобритании из Евросоюза может состоятся 1 декабря 2019 года, если соглашение будет ратифицировано обеими сторонами.
"Это продолжение продлится до 31 января 2020 года, чтобы предоставить больше времени для ратификации соглашения о выходе. Выход может состояться раньше – 1 декабря 2019 года или 1 января 2020 года, если соглашение о выходе будет ратифицировано обеими сторонами", – сказано в сообщении.
На время переноса даты Brexit Соединенное Королевство будет остается государством-членом ЕС "со всеми правами и обязанностями, изложенными в договорах и в соответствии с законодательством Европейского союза".
Уточняется, что решение было принято единогласно Европейским советом в письменной форме, с согласия Великобритании.
Иллюстрация. Brexit
DW
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
Страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению экспертов, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Премьер Великобритании Борис Джонсон создал военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения. Политик был готов на Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября.
18 сентября Европарламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", а 17 октября ЕС и Лондон заключили новую сделку по Brexit, которая "возвращает контроль" Соединенному Королевству.
28 октября лидеры стран Евросоюза согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit.
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