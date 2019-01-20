''Братское'' поглощение Беларуси Россией изобразили в красноречивой карикатуре

Украинский художник Андрей Петренко высмеял обсуждение лидерами России и Беларуси единой валюты в красноречивой карикатуре.

Новой работой украинец поделился на странице проекта kE? в Twitter. "Братское поглощение..." — подписал рисунок он.

Петренко изобразил крошечного зайчика в одежде с белорусской символикой, которого держит за уши и хочет съесть огромный российский рубль.

twitter.com/kequestion

"Может и подавится", — отметил под постом один из пользователей, имея ввиду валюту РФ.

Комментарии к посту Андрея Петренко

Иллюстрация

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск могут договориться о единой валюте, но это не должен быть российский рубль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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