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''Братское'' поглощение Беларуси Россией изобразили в красноречивой карикатуре

5.6тЧитать материал на украинском

Украинский художник Андрей Петренко высмеял обсуждение лидерами России и Беларуси единой валюты в красноречивой карикатуре.

Новой работой украинец поделился на странице проекта kE? в Twitter. "Братское поглощение..." — подписал рисунок он.

Петренко изобразил крошечного зайчика в одежде с белорусской символикой, которого держит за уши и хочет съесть огромный российский рубль.

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''Братское'' поглощение Беларуси Россией изобразили в красноречивой карикатуре

twitter.com/kequestion

"Может и подавится", — отметил под постом один из пользователей, имея ввиду валюту РФ.

Комментарии к посту Андрея Петренко

Комментарии к посту Андрея Петренко

Иллюстрация

Иллюстрация

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск могут договориться о единой валюте, но это не должен быть российский рубль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Теги
политикаБеларусьРоссиясоцсетифотографии
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
хуттошник хенитален,бессумленно.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Suxodrotti Kutakos, паРАШНая Педерация ( Россия) занимает 1/9 ЧАСТЬ СУШИ ЗЕМЛИ... ЖОПА ЧЕЛОВЕКА занимает 1/9 ЧАСТЬ ТЕЛА... Россия - это вонючая ЖОПА ЗЕМЛИ, с ДЕРЬМОМ и с 80-90 млн ГЛИСТОВ !
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
И над чем тут смеятся? Толи дело на Украине, платёжки в Евро, а зарплаты в Гривнах.
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2 из 3 ответов | показать все
ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Poroshenko Petro, А зачем смердящим КАЦАПАМ бабы ? Водяры бахнули и пустую БУТЫЛКУ трахнули !!! ТАРУ на России НЕ выкидывают - её суют сразу СЕБЕ В ЗАД ! Если на бухалове больше одного кацапо-ДАУНА - начинается драка за право засунуть пустую бутылку себе в очко первым ! Вот и ВСЯ российская демография... в ЖОПЕ ! )))))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
ЕбашьРусню Андрей, Кто про что, а хохлушки про члены
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