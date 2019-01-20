''Братское'' поглощение Беларуси Россией изобразили в красноречивой карикатуре

Украинский художник Андрей Петренко высмеял обсуждение лидерами России и Беларуси единой валюты в красноречивой карикатуре.
Новой работой украинец поделился на странице проекта kE? в Twitter. "Братское поглощение..." — подписал рисунок он.
Петренко изобразил крошечного зайчика в одежде с белорусской символикой, которого держит за уши и хочет съесть огромный российский рубль.
twitter.com/kequestion
"Может и подавится", — отметил под постом один из пользователей, имея ввиду валюту РФ.
Комментарии к посту Андрея Петренко
Иллюстрация
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск могут договориться о единой валюте, но это не должен быть российский рубль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".
Александр Лукашенко ответил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления по "интеграции" государства, — бесполезно.
Россия сорвала договоренности с Беларусью по нефти, отказавшись выплачивать Минску компенсацию. По словам Лукашенко, из-за этого его страна потеряет в ближайшие годы около 10,5 миллиарда долларов.
25 декабря Путин и Лукашенко на протяжении 4 часов так и не договорились о новых ценах на энергоресурсы.
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