Борьба за власть в Кремле: названы четыре варианта ухода Путина

После выборов президента России в марте 2018 года обострится борьба в окружении Владимира Путина и перед ним возникнет необходимость сделать важный выбор.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал российский политик Леонид Гозман.

По его словам, уже 19 марта, наутро после выборов, в Кремле резко возрастет турбулентность наверху, потому что по Конституции это последний срок Путина - до 2024 года, не позднее.

Дальше возникает несколько возможных решений.

Первым, но маловероятным вариантом Гозман называет свободные выборы. По мнению политика, на такой шаг Путин не согласится.

"Второй: попытаться найти местоблюстителя, отойти на 6 лет, вернуться на президентскую должность. Это поздно. Ему в 2030 году будет 78 – поздновато", - отмечает Гозман.

Третьим вариантом для Путина, по его словам, будут поиски реального преемника, который действительно сможет стать президентом.

И еще один вариант – изменить Конституцию, чтобы Путин мог сохранить власть.

"По какому из двух последних путей придется пойти – вопрос. Но турбулентность возрастет. Окружение начнет ему предлагать разные идеи изменения Конституции, разных людей на позицию преемника. Борьба резко обострится", - прогнозирует Гозман.

При этом он считает маловероятным, что окружение Путина поднимет против него бунт.

"В элиту проходил отрицательный отбор, туда давно не берут сильно умных, людей с чувством собственного достоинства. Бунт в верхах мне представляется маловероятным, а обострение борьбы - вероятный сценарий", - резюмирует политик.

Напомним, ранее появился прогноз, что ждет Россию после выборов.