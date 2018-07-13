Бомбардировщики России ворвались в Южную Корею: в небо подняли истребители

Два российских военных самолета вторглись 13 июля в воздушное пространство Южной Кореи четыре раза.

По данном агентства Yonhap со ссылкой на американское военное командование, первое нарушение было зафиксировано около двух часов дня, второе – после трех, и последнее – ближе к шести вечера по местному времени.

Таким образом, военные самолеты РФ заходили в южнокорейское небо в течение более трех часов.

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"Наши военные отправили истребители для проведения обычных тактических мер, таких как постановка маневров в ответ и предупреждение о вторжении российских военных самолетов не находиться в KADIZ вплоть до того момента, пока они не покинут зону", - сказано в сообщении.

По словам источника, российскими самолетами, вероятно, являются бомбардировщики Ту-95. Наблюдатели предположили, что РФ практикует дальние операции или проверяет соседние государства на то, каким образом они ответят.

Появление российских самолетов зафиксировали в районе островов Токто в Японском море, Уллындо и Чеджудо в Корейском проливе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте самолет РФ вторгся в воздушное пространство Эстонии впервые за 2018 год.