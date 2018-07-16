МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Большие надежды: появился подробный график встречи Путина и Трампа

1.4тЧитать новость на украинском

В США обнародовали подробный график встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.

В частности, запланирована полуторачасовая встреча в формате тет-а-тет. После переговоров они пообедают вместе и проведут совместную пресс-конференцию, сообщается на сайте Белого дома.

Переговоры с Путиным должны начаться в 13:20 в Президентском дворце в Хельсинки.

Новости
Трампа предупредили об опасности сделок с Путиным

На 14:50 запланировано начало переговоров в расширенном формате американской и российской делегаций. Обсуждение будет продолжаться и во время рабочего обеда.

В 16:50 Трамп и Путин должны провести совместную пресс-конференцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп предположил, что глава РФ Владимир Путин - "безжалостный человек".

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
ФинляндияХельсинки
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги