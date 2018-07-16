Большие надежды: появился подробный график встречи Путина и Трампа

В США обнародовали подробный график встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.
В частности, запланирована полуторачасовая встреча в формате тет-а-тет. После переговоров они пообедают вместе и проведут совместную пресс-конференцию, сообщается на сайте Белого дома.
Переговоры с Путиным должны начаться в 13:20 в Президентском дворце в Хельсинки.
На 14:50 запланировано начало переговоров в расширенном формате американской и российской делегаций. Обсуждение будет продолжаться и во время рабочего обеда.
В 16:50 Трамп и Путин должны провести совместную пресс-конференцию.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп предположил, что глава РФ Владимир Путин - "безжалостный человек".
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