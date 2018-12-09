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''Больше не верят ТВ'': россияне устроили бунт из-за красной икры

11.2тЧитать материал на украинском

Покупатели на рынке в Южно-Сахалинске в России устроили скандал из-за дорогой красной икры.

Об этом сообщает агентство Sakh.com. Отмечается, что ажиотаж возник из-за новостей о подешевевшей в два раза красной икре. Продавец одного из магазинов рассказал, что клиенты, узнавшие об обвале цен, устроили скандал, когда увидели, что они остались прежними. По его словам, люди больше доверяют телевидению и обвиняют торговцев в искусственном завышении цен.

Собеседник агентства пояснил, что поставщик не планировал и не планирует снижать стоимость, которая останется в старых пределах — от 2,5 до 3 тысяч рублей за килограмм.

''Больше не верят ТВ'': россияне устроили бунт из-за красной икры

Общая газета

Как сообщал OBOZREVATEL, также в России устроили давку из-за дешевой колбасы. Пенсионеры активно штурмовали прилавки, чем вызвали язвительные комментарии в соцсетях.

Ранее жители российского города Томск устроили настоящую давку из-за бесплатной еды на празднике, посвященному Дню Томича.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тег
Новости России
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минин евген
минин евген
гребаные животные, совсем деградировали.
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
Не удивлён.... Это кацапы....
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
50 дол. кг? даром!
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