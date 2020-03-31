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31 марта • обновлено в 13:29
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Больше 400 человек за сутки: во Франции произошел скачок смертности от COVID-19

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Во Франции за минувшие сутки, 30 марта, от коронавируса COVID-19 умерли 418 человек. Всего в стране зарегистрировали 3024 летальных исходов.

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Об этом сообщает Служба общественного здоровья, передает France24.

Всего во Франции подтвердили 44550 случаев заражения китайским вирусом, отметил директор генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон. При этом он добавил, что число зараженных может быть выше, поскольку пациенты все еще проходят тестирование.

Коронавирус во Франции

Коронавирус во Франции

По словам Саломона, наиболее надежным показателем распространения вируса являются ежедневные госпитализации больных.

"С конца этой недели у нас должно быть меньше людей, которые прибывают в больницу и поступают в реанимацию", – отметил он.

Саломон указал, что 5107 пациентов находились в тяжелом состоянии и нуждаются в жизнеобеспечении.

Добавим, что во Франции с 17 марта ввели особый режим карантина из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции заявили, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин якобы может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Франция
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