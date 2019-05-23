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"Большая ошибка!" Россия публично пригрозила Украине из-за первых шагов Зеленского

9.2тЧитать материал на украинском

В России крайне резко отреагировали на заявления команды нового президента Украины Владимира Зеленского о политике "кнута и пряника" в отношении Кремля.

В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook пригрозила ухудшением отношений. "Как передают агентства, "Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики "кнута и пряника" в отношении России". Интересно, а предыдущие "дрессировщики" не рассказывали, чем у них все закончилось?" – задала она риторический вопрос.

Также россиян разозлило обращение Зеленского к США с призывом ужесточить санкций против России.

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Мария Захарова пригрозила Украине из-за заявлений Зеленского

Мария Захарова пригрозила Украине из-за заявлений Зеленского

"Агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут. А ухудшить ситуацию могут. Обращение к США (если оно было) с просьбой о введении "дополнительных ограничительных мер" для разрешения ситуации с задержанными украинскими морякам – это ошибка. Большая ошибка", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят ничего нового в призыве президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России.

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Темы
Санкции против РоссииРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ЗеленскийМария Захарова
Место
Россия
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Молодец Захарова...красава..смачно харкнула в украинску рожу
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Дрессированная Захарова: "Агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут" ? Да мы в курсе, что все санкции вам на помощь, мы же для вас и стараемся !
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Меня зовут- Добрый кот, санкции санкции...а мы россияне живем намного приятнее вас дебилов...просто несравнимо
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да насрать на страну чурок и унтерменш рашу)))пусть визжат нам то что?а полезут дальше взорваться АЭС и рашастании аж до Китая не станет)))))
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Иваненко Виталий, У него их изначально не было. Мутант, последствия аварии на ЧАЭС, что тут поделать....
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Артеллерист Моня, Где же ты свои мозги просрало? или проскакало как и всю Украину?
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