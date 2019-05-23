"Большая ошибка!" Россия публично пригрозила Украине из-за первых шагов Зеленского

В России крайне резко отреагировали на заявления команды нового президента Украины Владимира Зеленского о политике "кнута и пряника" в отношении Кремля.

В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook пригрозила ухудшением отношений. "Как передают агентства, "Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики "кнута и пряника" в отношении России". Интересно, а предыдущие "дрессировщики" не рассказывали, чем у них все закончилось?" – задала она риторический вопрос.

Также россиян разозлило обращение Зеленского к США с призывом ужесточить санкций против России.

Мария Захарова пригрозила Украине из-за заявлений Зеленского

"Агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут. А ухудшить ситуацию могут. Обращение к США (если оно было) с просьбой о введении "дополнительных ограничительных мер" для разрешения ситуации с задержанными украинскими морякам – это ошибка. Большая ошибка", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят ничего нового в призыве президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России.

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