Больной COVID-19 Трамп рассказал о самочувствии
Трамп рассказал, что при госпитализации чувствовал себя плохо, но теперь уже лучше
По его словам, Мелания Трамп чувствует себя очень хорошо
Президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали коронавирус (COVID-19), заявил, что уже чувствует себя намного лучше.
Как сказал Трамп в видеообращении, опубликованном в Twitter, при госпитализации он чувствовал себя не очень хорошо.
"Сейчас я чувствую себя намного лучше. Я должен вернуться, потому что мы все еще должны сделать Америку снова великой", – отметил президент.
Он добавил, что его супруга Мелания Трамп, у которой также выявили COVID-19, "чувствует себя очень хорошо".
October 3, 2020
Напомним, у Дональда Трампа обнаружили коронавирус. После этого главу государства госпитализировали в медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Также были обнародованы кадры палаты, в которой находится Трамп.
В Белом доме отметили, что следующие 48 часов станут критически важными для президента.
Политолог Питер Залмаев написал в блоге для OBOZREVATEL, что тяжесть заболевания может повлиять на перспективы Трампа на предстоящих выборах 3 ноября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после начала пандемии Трамп долго относился к ней скептически. Так, он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.
Впервые Трамп появился на публике в маске в июле – во время посещения военного госпиталя Walter Reed.
В свою очередь представитель Белого дома Кейли Макэнани 9 сентября заявила, что Трамп сознательно преуменьшал опасность коронавируса в своих публичных выступлениях.
По ее словам, таким образом он пытался не допустить хаоса в стране.
Напомним также, что президент США распространял недостоверную информацию об опасной болезни. В апреле он выразил убеждение, что COVID-19 якобы погибает от воздействия прямого солнечного света всего за минуту.
Конкурент Трампа на предстоящих выборах президента Джо Байден потребовал его отставки из-за проблем с коронавирусом в стране.