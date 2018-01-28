Бойкот выборам: в России проходят массовые акции протеста

В воскресенье, 28 января, в городах России проходят массовые акции протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального, названные "Забастовкой избирателей".

Как сообщается на странице Команды Навального в Twitter, к протестам с плакатами "Бойкот выборам" присоединились жители Барнаула, Красноярска, Иркутска, Магадана, Новосибирска и других городов.

Фото: twitter.com/teamnavalny

"Мы действуем не с позиции холопа, а с позиции гражданина!" - цитирует протестующих "Эхо Москвы".

Согласно источнику, не обошлось без задержаний. В Кемерово задержали 14 участников акции. Некоторых активистов, известных своей позицией в соцсетях и прессе, задерживали еще по пути на место проведения акции.

Фото: twitter.com/teamnavalny

В Южно-Сахалинске задержали одну из участниц митинга за то, что шарф якобы закрывал ее лицо.

Фото: twitter.com/teamnavalny

Фото: twitter.com/teamnavalny

Власти Владивостока отказались согласовать акцию и на предполагаемое место ее проведения стянули автозаки и крупную снегоуборочную технику, несмотря на то, что снега на улицах города нет, пишет "Радио Свобода".

В это время в Москве сотрудники правоохранительных органов пришли в "Фонд борьбы с коррупцией" Навального.

Ничего необычного: воскресное утро, бульвар в центре Москвы: кстати, в рейсовых автобусах с занавешенными окнами своего триумфального выхода ждёт личный состав pic.twitter.com/Y7W9z8Guhy — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) 28 січня 2018 р.

В эфире YouTube-канала "Навальный-Live" оппозиционер рассказал, что полиция вошла в офис, взломав дверь. По словам полицейских, ранее якобы поступило сообщение о минировании здания, где находится штаб политика.

Как сообщал "Обозреватель", Ксения Собчак заявила, что готова снять кандидатуру ради Навального.