Главная Новости
3 июня • обновлено в 11:24
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Близкие убитого в США Джорджа Флойда впервые рассказали о трагедии

1.8т
Читать материал на украинском

У погибшего в США 46-летнего Джорджа Флойда осталась 6-летняя дочь Джанни, которая теперь будет расти без отца.

С таким заявлением выступила мать девочки Рокси Вашингтон, передает CBS News. Женщина рассказала, что все еще находится в шоковом состоянии из-за гибели мужчины. На пресс-конференции она плакала и отмечала, что сейчас ей сложно говорить.

Рокси Вашингтон с дочерью Джанни

Рокси Вашингтон с дочерью Джанни

Скриншот

"Я хочу, чтобы все знали, что забрали эти офицеры. В конце концов, они возвращаются домой, чтобы побыть со своими родными. А у Джанни больше нет отца. Он никогда не увидит, как она растет, получает образование. Если у нее возникнут проблемы, и она будет нуждаться в своем отце ... У нее этого больше нет", – поделилась она.

Дочь Джанни

Дочь Джанни

Скриншот

Также выступил бывший игрок НБА Стивен Джексон, который был другом Флойда и поддержал женщину в горе.

Стивен Джексон

Стивен Джексон

Скриншот

"Я буду рядом с ней. Я буду здесь, чтобы вытереть твои слезы. Я буду здесь ради тебя и дочери. Флойд может и не быть здесь, но я здесь для нее, я здесь, чтобы добиться справедливости, и мы добьемся правосудия", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джордж Флойд скончался в результате кардиопульмонарного шока – остановка сердца и дыхания, который вызвали действия полицейского.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля – провоцирует развитие COVID-19.

  • В США начались испытания на людях препарата против коронавируса.

  • Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги