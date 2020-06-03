У погибшего в США 46-летнего Джорджа Флойда осталась 6-летняя дочь Джанни, которая теперь будет расти без отца.
С таким заявлением выступила мать девочки Рокси Вашингтон, передает CBS News. Женщина рассказала, что все еще находится в шоковом состоянии из-за гибели мужчины. На пресс-конференции она плакала и отмечала, что сейчас ей сложно говорить.
Рокси Вашингтон с дочерью Джанни
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"Я хочу, чтобы все знали, что забрали эти офицеры. В конце концов, они возвращаются домой, чтобы побыть со своими родными. А у Джанни больше нет отца. Он никогда не увидит, как она растет, получает образование. Если у нее возникнут проблемы, и она будет нуждаться в своем отце ... У нее этого больше нет", – поделилась она.
Дочь Джанни
Скриншот
Также выступил бывший игрок НБА Стивен Джексон, который был другом Флойда и поддержал женщину в горе.
Стивен Джексон
Скриншот
"Я буду рядом с ней. Я буду здесь, чтобы вытереть твои слезы. Я буду здесь ради тебя и дочери. Флойд может и не быть здесь, но я здесь для нее, я здесь, чтобы добиться справедливости, и мы добьемся правосудия", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, Джордж Флойд скончался в результате кардиопульмонарного шока – остановка сердца и дыхания, который вызвали действия полицейского.
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