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16 ноября • обновлено в 08:52
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Трамп дал танки! Белый дом тонко подколол Обаму из-за Украины

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Белый дом опубликовал сравнительное фото действующего президента США Дональда Трампа и его предшественника Барака Обамы, указав на разницу в предоставлении помощи Украине.

Снимок появился на официальной странице администрации главы государства в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Обама предоставил Украине подушки и одеяла. Трамп дал 400 млн долларов на военную помощь", – сказано в подписи.

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У Трампа подкололи Обаму из-за помощи Украине

У Трампа подкололи Обаму из-за помощи Украине

Instagram Белого дома

Отметим, Трамп не раз "козырял" этим фактом. Во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленский в сентябре он заявлял: "Да, мы работаем с Украиной. И мы хотим, чтобы другие страны тоже работали. Когда я говорю "работали", я имею в виду деньги. Они (другие страны ) должны тоже давать больше денег. Мы дали много денег. Я дал вам противотанковые установки, в то время как президент Обама вам отправлял покрывала и подушки. А я вам дал противотанковые установки. Много людей не хотели этого делать, но я сделал".

Белый дом тонко подколол Обаму из-за Украины

Белый дом тонко подколол Обаму из-за Украины

В октябре он повторил свои слова в интервью телеканалу CBS: "Я тот, кто предоставил Украине оборонительное оружие и танки. Обама этого не сделал. Вы знаете, что он послал? Подушки и одеяла".

Примечательно, что в США продолжается предвыборная борьба между партией республиканцев, которую представляет Трамп, и партией демократов, президентом от которой ранее стал Обама.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что Обама не остановил аннексию Крыма в 2014 году, поскольку его перехитрила Россия.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Персоны
Дональд Трамп Барак Обама
Место
США
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коршун федот
коршун федот
Москалям не довго залишилось.Щоб хто не казав, але мокшинське би..д..ло -буде загнане назад в печери і болотА, з яких виповзло. Всі поневолені мокшвою народи - з радістю їх туди загонять.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Конечно должны давать оружие,бороться с трехцветной фашистской чумой должны все!
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