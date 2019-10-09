Белый дом отказался: скандал с импичментом Трампа получил продолжение

В Белом доме дали официальный отказ от сотрудничества со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Как сообщает ВВС, такой ответ в администрации Трампа дали на письмо лидеров демократической партии.

Также в Белом доме назвали документ от демократов "безосновательным" и "конституционно недействительным" и отклонили его.

Отмечается, что письмо-ответ Белого дома поступил после того, как администрация Трампа запретила послу США Гордону Сондленду в Европейском Союзе свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Трампу.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL:

Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

27 сентября на фоне украино-американского скандала спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку.

Стало известно, что на своей должности он мог лоббировать интересы Raytheon Company, которая производит Javelin.

Позже Волкер дал показания по делу о возможном давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.

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