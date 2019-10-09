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9 октября • обновлено в 18:19
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Белый дом отказался: скандал с импичментом Трампа получил продолжение

4.8т Читать материал на украинском

В Белом доме дали официальный отказ от сотрудничества со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Как сообщает ВВС, такой ответ в администрации Трампа дали на письмо лидеров демократической партии.

Также в Белом доме назвали документ от демократов "безосновательным" и "конституционно недействительным" и отклонили его.

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Отмечается, что письмо-ответ Белого дома поступил после того, как администрация Трампа запретила послу США Гордону Сондленду в Европейском Союзе свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Трампу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Тема
Импичмент Трампа
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
Импичмент президента
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