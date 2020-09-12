Белорусы устроили массовые гуляния на день рождения Тихановской. Фото и видео

В пятницу, 11 сентября, вечером в разных районах Минска люди устроили массовые гуляния по случаю дня рождения оппозиционного лидера Светланы Тихановской.

Ряд Telegram-каналов опубликовали фото и видео с празднований (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В Минске сторонники Тихановской собрались в районе Серебрянка, на улице Новая Боровая и у ТЦ "Рига", где был организован стихийный концерт.

На площади Независимости правоохранители задержали трех человек и пресекли акцию, при этом двух участниц силовики вывели из католического костела, где женщины пытались укрыться.

На улице Червякова собрались около 300 человек. Участники скандировали: "С днем рождения!". Был задержан один из активистов. Здесь организован "Двор перемен", названный так в честь песни Виктора Цоя "Перемен".

На площадке побывали несколько известных в Беларуси артистов и спортсменов. Также собравшихся угощали тортом в цветах бело-красно-белого флага.

Во "Двор перемен" принесли торт. Он бело-красно-белый, на нем написано "Светлана, с днем рождения". pic.twitter.com/WgicPMQ8UI — TUT.BY (@tutby) September 11, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее парламент Литвы принял резолюцию, в которой Светлану Тихановскую признали избранным лидером Беларуси, а Александра Лукашенко – незаконным главой государства.

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