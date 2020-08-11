Это не мое вроде дело.

Я не белорус.

Я не политолог.

Но я человек.

И я не хочу молчать.

Знаете.

Много лет, с нами рядом, на одной лестничной площадке, жил приятный сосед.

Солидный такой мужчина, с красавицей женой. Всегда с нами здоровался, был очень приветлив с нашими детишками и учтив с моей Катей.

И вот как-то ночью.

Мы проснулись от страшных женских криков. Кто-то стучал в наши двери.

Я выбежал.

На площадке стояла полностью обнаженная и избитая до крови его жена.

Когда приехала полиция.

Выяснилось, что муж ее, наш солидный сосед - семейный тиран. Он много лет избивал ее, а она терпела.

Не любила - боялась и терпела.

Потом выяснилось.

Она много раз думала уйти, но он держал ее в страхе и убеждал, что никому больше кроме него она не нужна.

Что без него она сдохнет.

А если она уйдёт - он ей ноги переломает.

И вот.

В этот самый раз, когда она таки решилась и сказал ему, что уходит - он избил ее до крови и выставил голой в коридор.

Я слушал ее.

Я смотрел на неё.

Это беда.

Да, я видел у Гордона складно говорящего Лукашенко.

Да, возможно он лучше, чем кухарка.

Да, возможно он стратегически правильнее для Украины, чем ватница.

Но он - обыкновенный тиран.

Да, свой в доску.

Да, любящий сына Коленьку.

Да, вызывающий доверие у зрителей.

Да, петляющий два десятилетия между капелек.

Я его узнал - это мой сосед.

Внешне принятый мужчина, упивающийся властью и избивающий до смерти свою жену.

Это беда.

Когда в 10 миллионной стране на выборы не пропускают ни одного хоть минимально достойного конкурента.

Это беда

Когда в 10 миллионной стране бесследно исчезают, истребляют и арестовывают любых конкурентов.

Это беда.

Когда в 10 миллионной стране 26 лет безальтернативно править один человек.

Это беда.

Когда за 26 лет в стране не дали поднять голову ни одному оппозиционеру.

Это беда.

Когда в 21 веке в стране запрещены официальные exit-polls, а в день выборов отключают телефоны и интернет.

Это беда.

Когда жена должна становиться Жанной Д’Арк вместо арестованного мужа.

Кухарка. Ватница. Домохозяйка.

Вы можете писать о ней все что угодно - и может вы даже правы, но любого другого Лукашенко к выборам зассал допустить.

Он такой стабильный.

Он такой классный.

Он такой молодец.

Мой сосед в лифте тоже таким казался.

Казался - но не был.

Знаете.

После долгого перерыва, я эту женщину встретил пол года назад. Она развелась с тираном, переехала в другой район, нашла работу и полюбила другого.

Белорусы!

Мне не важно будете вы с Россией или с Европой.

Мне не важно, будете вы с Лукашенко или с Домохозяйкой.

Пожалуйста.

Не будьте жертвами домашнего насилия.

Жизнь ведь одна!

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