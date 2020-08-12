Белорусы борются не с Лукашенко, а с Путиным, - Бессмертный.

Протесты в Беларуси являются борьбой не с президентом этой страны, а с президентом Российской Федерации.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал посол Украины в Республике Беларусь в 2010-2011 годах Роман Бессмертный. "Белорусы сейчас борются уже не с Лукашенко. Со вчерашнего дня (10 августа, – Ред.) они борются с Путиным", – заявил он.

Как пояснил дипломат, на это указывает привлечение российского спецназа для подавления протестов в Беларуси. "Зафиксировано участие российского спецназа в подавлении протестующих в Минске, Витебске, Гомеле. Уже очевидно, что российский спецназ используется в противостоянии между белорусскими властями и оппозицией".

В этом контексте он добавил, что в 40 населенных пунктах, где проходили акции протеста в ночь с 9 на 10 августа, наблюдалось доминирующее количество спецвойск. "Такого количества спецвойск в Беларуси просто не может быть", – отметил Бессмертный.

Он обратил внимание на то, что с 10 августа для подавления протестов в Беларуси начали привлекать регулярную армию. "Это вообще категорически запрещено международными документами. Потому что вооруженные силы – это силы для отражения внешней агрессии, а не внутренней борьбы против собственного народа", – подчеркнул он.

Вместе с тем дипломат напомнил, что привлечение российских спецвойск имеет формальное оправдание. "Между МВД Беларуси и РФ было подписано соглашение о взаимопомощи в рамках общего государства, где предусмотрен пункт, что страны могут обмениваться специальными подразделениями – внимание – для защиты общественного порядка и даже государственной границы. Вот вам результаты интеграционной политики Путина", – подытожил дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, столкновения в Минске в третью ночь протестов продолжались до трех часов утра. В результате части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Беларуси покинули улицы столицы.