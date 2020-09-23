Беларусов позвали на новые протесты после "инаугурации" Лукашенко

В Беларуси оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко, а в соцсетях призвали граждан выйти на улицы в знак протеста.

Белорусский Telegram-канал NEXTA призвал белорусов выйти в 18:00 в центры своих городов, чтобы “показать конец легитимности крысиного короля”. В сообщении уточнили, что нужно приходить в известные точки сбора и быть мобильными, пообещав дать детальный план позднее.

"Сегодня главная крыса пробила дно трусости. Он знал, что народ с радостью бы пришёл на бандитскую сходку, чтобы короновать его по своему. Но беларусов лишили такой замечательной возможности. Жалкая, скрытая и убогая церемония, про которую не говорили даже на госканалах", – сказано в сообщении.

Также водителей призвали блокировать дороги и создавать пробки для поддержки протестующих.

"Именно с этого дня он официально становится бандитом-самозванцем, который не признается всем цивилизованным миром”, – уточнил Telegram-канал.

Член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что Лукашенко “провел спецоперацию по своей самоинагурации”. Его слова привел Telegram-канал TUT.by Политика.

"Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников", – заявил Латушко.

Он также отметил, что у Лукашенко был шанс уйти.

"Но все же синие пальцы сделали свое черное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудует на улицах Беларуси и кучки бюрократов", – уточнил оппозиционер.

Представительница оппозиции Беларуси и главная конкурентка Лукашенко на выборах Светлана Тихановская записала видео и заявила, что отныне будет считать его нелегитимным президентом.

"Это означает, что его приказы силовым структурам теперь нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, выбранным белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь", – отметила Тихановская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси в среду, 23 сентября, состоялась тайная "инаугурация" незаконно избранного президента Александра Лукашенко.

В Украине будут проводить дополнительные совещания и консультации для того, чтобы определить позицию относительно тайной "инаугурации"самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.