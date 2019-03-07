"Беларуси не станет": Соколова предупредила об опасности России

Украинская журналистка Янина Соколова предупредила белорусов об опасности со стороны России.

"Не повезло вам, ребята, с президентом. И еще больше не повезло с соседом вашим", — сказала Соколова во время прямого эфира. Она добавила, что слова белорусов о желании стать одним целым с Россией не на шутку ее взволновали.

"Лукашенко только в последние несколько лет понял, что стоит поднатужиться, потому что может быть полная аннексия, полное вливание в Россию Беларуси. И Беларуси как таковой может не стать. Привет Беларуси, будьте начеку", — обратилась Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова раскрыла секрет "миролюбивой" России. Также она показала, к чему привела сказка о ''распятом мальчике'' и обиженных ''защитниках''. Она разгромила российских пропагандистов за то, что они нагло лгут и замалчивают катастрофические последствия своих фейковых сюжетов.

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