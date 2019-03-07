|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Беларуси не станет": Соколова предупредила об опасности России

4.8тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова предупредила белорусов об опасности со стороны России.

"Не повезло вам, ребята, с президентом. И еще больше не повезло с соседом вашим", — сказала Соколова во время прямого эфира. Она добавила, что слова белорусов о желании стать одним целым с Россией не на шутку ее взволновали.

Новости
"Украину населили тараканы Пыни": Соколова рассказала, как Путин повлияет на выборы президента

"Лукашенко только в последние несколько лет понял, что стоит поднатужиться, потому что может быть полная аннексия, полное вливание в Россию Беларуси. И Беларуси как таковой может не стать. Привет Беларуси, будьте начеку", — обратилась Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова раскрыла секрет "миролюбивой" России. Также она показала, к чему привела сказка о ''распятом мальчике'' и обиженных ''защитниках''. Она разгромила российских пропагандистов за то, что они нагло лгут и замалчивают катастрофические последствия своих фейковых сюжетов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
26
Смешно
10
Интересно
8
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Elonka Elonka
Elonka Elonka
А сколько ей лет..чем моложе эксперт .тем наглей ..может хоть лет до шестидесяти дожить нужно для начала.а потом экспердить..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Что бандеры, одни враги окружают вашу колонию?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Валевич Борис
Валевич Борис
всегда так происходит когда до власти добирается председатель колхоза, вон к власти в Венесуэле пришел водитель автобуса ........ все по Ленину - каждая кухарка должна управлять государством
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги