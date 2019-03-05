"Беларуси этого не предлагали!" Лукашенко обвинил пропагандистов Кремля во лжи

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские журналисты переврали его слова об объединительном референдуме с Россией.

Он отметил, что особенно сильно СМИ РФ начали вырывать его слова из контекста после брифинга "Большой разговор", который прошел 1 марта, пишет БЕЛТА.

"Фейковые новости, тенденциозный пересказ, попытка вырвать из контекста высказывания, прежде всего мои, и интерпретировать так, как кому-то хочется в Российской Федерации", – пояснил Лукашенко.

В качестве примера он привел свои рассуждения о возможности введения единой валюты с Россией, которые трактовались как согласие на этот шаг.

"Чтобы соглашаться на что-то, надо, чтобы тебе что-то предложили. Если тебе предложили единый рубль, тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал", – уточнил Лукашенко.

Александр Лукашенко Пресс-служба президента Александра Лукашенко

Также он заявил, что не против интеграции с Россией и даже считает ее необходимой.

"И наконец выходят на главное, это их цель – обвинить Лукашенко, что он торпедирует интеграционные процессы. Да нет, в Беларуси никто не торпедирует интеграционные процессы, и прежде всего Лукашенко. Потому что это наша жизнь… Для нас интеграция жизненно необходима", – пояснил президент Беларуси.

В тоже время прокремлевский канал в Telegram "Пул №3" напомнил, что Лукашенко несколькими днями ранее заявлял о неприятии референдума об объединении.

"Вопрос об объединении на референдум вообще не может быть вынесен. Потому что он неопределенный, никогда подобный вопрос на референдум вынесен быть не может, поскольку он неоднозначен в своем понимании, и ответ на этот вопрос будет тоже неоднозначен. Вот так вот все переворачивается там, в России, и начинается какой-то переполох", – заявлял Лукашенко на пресс-конференции 1 марта.

Как писал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в торговле с Россией его страна продолжит использовать "вражеские" доллары и евро.

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