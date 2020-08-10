Выборы в Беларуси: соперница Лукашенко Тихановская обжаловала результаты голосования

Конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК и требует признать результаты голосования недействительными.

Об этом сообщило издание РБК. Центризбирком утверждает, что, по предварительным данным, действующий лидер республики набрал более 80,08% голосов, а Тихановскую поддержали 10,09% избирателей. Другие кандидаты получили менее 2% голосов.

В штабе Тихановской объявленные ЦИК результаты не признали. Они "не соответствуют реальности и противоречат здравому смыслу", заявила пресс-секретарь штаба Анна Красулина.

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