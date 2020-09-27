BBC в новости об Ан-26 опубликовало карту Украины без Крыма

Британское издание BBC опубликовало карту Украины без оккупированного Россией Крыма в публикации про авиакатастрофу с самолетом ВСУ Ан-26 под Харьковом.

Об инциденте в Twitter сообщило посольство Украины в Великобритании, отметив, что журналисты также ошиблись с правописанием украинской столицы.

"Сложно поверить глазам. Мы надеемся, это была обычная грубая ошибка, которая будет немедленно исправлена #CrimeaIsUkraine #KyivNotKiev", – сказано в сообщении.

Однако позже на сайте BBC исправили ошибку. "Предыдущая версия этой истории содержала неправильную карту. Приносим извинения за ошибку", – сказано внизу материала.

Как писал OBOZREVATEL, трагедия под Харьковом произошла вечером 25 сентября, на борту воздушного судна находилось 27 человек. В самолете были курсанты Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба, это был учебный полет. Перед крушением пилот успел заявить о неисправности двигателя.