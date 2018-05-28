База США в Польше: Кремль пригрозил "недипломатичным ответом"

Россия готова пойти на недипломатичные меры в случае размещения в Польше военной базы США.

Об этом "РИА Новости" заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

"Российское дипломатическое сообщество продолжает свою работу на этом направлении, рассчитывая предупредить это решение или убедить Польшу отказаться от него. Но, несмотря на дипломатические усилия, Министерство обороны готово к противодействию и, насколько я знаю, такие мероприятия уже проводятся", — сказал он.

При этом он отказался пояснить, в чем именно заключаются эти мероприятия, но добавил, что расширение НАТО у границ России "нежелательно и незаконно".

Инициативу Польши также оценили в Кремле, где пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение американской базы — суверенное право Варшавы, но оно повлечет ответные действия со стороны Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, США решили стянуть к границам России мощное оружие.