УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

База США в Польше: Кремль пригрозил "недипломатичным ответом"

7.4тЧитать новость на украинском

Россия готова пойти на недипломатичные меры в случае размещения в Польше военной базы США.

Об этом "РИА Новости" заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

"Российское дипломатическое сообщество продолжает свою работу на этом направлении, рассчитывая предупредить это решение или убедить Польшу отказаться от него. Но, несмотря на дипломатические усилия, Министерство обороны готово к противодействию и, насколько я знаю, такие мероприятия уже проводятся", — сказал он.

Новости
"Готовится к худшему": назван самый большой кошмар Путина

При этом он отказался пояснить, в чем именно заключаются эти мероприятия, но добавил, что расширение НАТО у границ России "нежелательно и незаконно".

Инициативу Польши также оценили в Кремле, где пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение американской базы — суверенное право Варшавы, но оно повлечет ответные действия со стороны Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, США решили стянуть к границам России мощное оружие.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на Обозревателе.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
16
Смешно
10
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги