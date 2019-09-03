Скандальный российский политик Владимир Жириновский и главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразились фейками об украинских "бандеровцах-карателях", которые якобы убили их предков.

Неадекватные фантазии для устрашения россиян они озвучили в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Первым спич с клеветой в адрес украинцев выдал депутат нелегитимной Госдумы Жириновский, назвав их еще большим злом, чем Адольф Гитлер.

"А моего дедушку, бабушку убивали обычные простые украинские националисты! А командовал старший лейтенант Юст! И это что Гитлер, что ли?!" – выкрикнул невменяемый российский политик.

Жириновский и Соловьев

Ему подыграл Соловьев, который начал на ходу сочинять жуткие подробности о мучениях, которым якобы подвергли его семью украинские националисты.

"И Гитлер плохой! Со мной вам не удастся на эту тему поспорить – моих шестерых похоронили живыми, закопали, бандеровские сволочи! Поэтому все, что происходит сейчас в Украине, для меня история очень личная", – высказался скандальный пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев перепостил на своей странице в Instagram нелепый вброс еще одного рупора Кремля Александра Сладкова о том, что полк "Азов" якобы бомбит мирное население Донбасса снарядами с символикой нацистов.

Также рупор Кремля заявил, что в его программах не обсуждается почти ничего кроме проблем Украины, поскольку это якобы больше интересует россиян, чем собственные пенсии.

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