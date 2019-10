Байден впервые публично унизил Трампа: тот ответил

Бывший вице-президент СШАДжо Байден впервые после начала скандала призвал Конгресс объявить импичмент президенту страны Дональду Трампу.

Так, об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в Нью-Гэмпшире, сообщает "Интерфакс-Украина". "Дональд Трамп нарушил данную при вступлении в должность клятву. Он предал свой народ и совершил нарушения, наказание за которые – импичмент", – подчеркнул он.

И добавил: "Ему нужно объявить импичмент".

На этот призыв уже отреагировал Трамп. Так, в своем Twitter лидер США заявил, что считает убогим поступок политика.

"Сонный Джо Байден, который вместе со своим сыном Хантером обчистил как минимум две страны на миллионы долларов, призывает к моему импичменту", — написал он.

А также обратил внимание на то, что только 25% американских граждан хотели бы его отставки в результате импичмента. "Это всего лишь продолжение величайшей охоты на мошенников и ведьм в истории нашей страны!" — резюмировал Трамп.

So pathetic to see Sleepy Joe Biden, who with his son, Hunter, and to the detriment of the American Taxpayer, has ripped off at least two countries for millions of dollars, calling for my impeachment - and I did nothing wrong. Joe’s Failing Campaign gave him no other choice!