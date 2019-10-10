Байден впервые публично унизил Трампа: тот ответил

Бывший вице-президент СШАДжо Байден впервые после начала скандала призвал Конгресс объявить импичмент президенту страны Дональду Трампу.

Так, об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в Нью-Гэмпшире, сообщает "Интерфакс-Украина". "Дональд Трамп нарушил данную при вступлении в должность клятву. Он предал свой народ и совершил нарушения, наказание за которые – импичмент", – подчеркнул он.

Дональд Трамп и Джо Байден EADaily

И добавил: "Ему нужно объявить импичмент".

На этот призыв уже отреагировал Трамп. Так, в своем Twitter лидер США заявил, что считает убогим поступок политика.

"Сонный Джо Байден, который вместе со своим сыном Хантером обчистил как минимум две страны на миллионы долларов, призывает к моему импичменту", — написал он.

А также обратил внимание на то, что только 25% американских граждан хотели бы его отставки в результате импичмента. "Это всего лишь продолжение величайшей охоты на мошенников и ведьм в истории нашей страны!" — резюмировал Трамп.

So pathetic to see Sleepy Joe Biden, who with his son, Hunter, and to the detriment of the American Taxpayer, has ripped off at least two countries for millions of dollars, calling for my impeachment - and I did nothing wrong. Joe’s Failing Campaign gave him no other choice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 октября 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL:

Джо Байдена подозревают в шантажировании власти Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.

3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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