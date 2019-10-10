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10 октября • обновлено в 14:09
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Байден впервые публично унизил Трампа: тот ответил

7.1т Читать материал на украинском

Бывший вице-президент СШАДжо Байден впервые после начала скандала призвал Конгресс объявить импичмент президенту страны Дональду Трампу.

Так, об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в Нью-Гэмпшире, сообщает "Интерфакс-Украина". "Дональд Трамп нарушил данную при вступлении в должность клятву. Он предал свой народ и совершил нарушения, наказание за которые – импичмент", – подчеркнул он.

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Дональд Трамп и Джо Байден

Дональд Трамп и Джо Байден

EADaily

И добавил: "Ему нужно объявить импичмент".

На этот призыв уже отреагировал Трамп. Так, в своем Twitter лидер США заявил, что считает убогим поступок политика.

"Сонный Джо Байден, который вместе со своим сыном Хантером обчистил как минимум две страны на миллионы долларов, призывает к моему импичменту", — написал он.

А также обратил внимание на то, что только 25% американских граждан хотели бы его отставки в результате импичмента. "Это всего лишь продолжение величайшей охоты на мошенников и ведьм в истории нашей страны!" — резюмировал Трамп.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персоны
Дональд Трамп Джо Байден
Место
США
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Байден лоханулся , связавшись с упорантами .
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
старикану Джо о Боге уже пора задуматься , а не об импичменте ... )))
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
прямо уже обчистил, местные кобылолюбы на миллиарды чистку проводят и ничего, а в датском королевстве тоже не все гладко, берут оказывается и не морщатся
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