Байден обвинил Путина в подыгрывании Трампу: в чем дело

Бывший вице-президент США и главный соперник Дональда Трампа на выборах президента в 2020 году Джозеф Байден выразил предположение, что российский лидер Владимир Путин не хочет его победы.

Такое мнение он высказал на теледебатах кандидатов от Демократической партии, которые транслировались в прямом эфире. По его словам, Россия не желает, чтобы он сменил Трампа на посту президента.

Джо Байден ТАСС

Однако, говорит он, это только доказывает, что он обязан "сделать то, что должно быть сделано" - победить нынешнего главу США на выборах.

Кроме того, Байден сказал, что узнал очень много полезной информации во время слушаний по импичменту в Палате представителей Конгресса США.

Как писал OBOZREVATEL:

Джо Байдена подозревают в шантажировании власти Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.

3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!