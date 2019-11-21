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21 ноября • обновлено в 07:31
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Байден обвинил Путина в подыгрывании Трампу: в чем дело

1.2т
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Бывший вице-президент США и главный соперник Дональда Трампа на выборах президента в 2020 году Джозеф Байден выразил предположение, что российский лидер Владимир Путин не хочет его победы.

Такое мнение он высказал на теледебатах кандидатов от Демократической партии, которые транслировались в прямом эфире. По его словам, Россия не желает, чтобы он сменил Трампа на посту президента.

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Джо Байден

Джо Байден

ТАСС

Однако, говорит он, это только доказывает, что он обязан "сделать то, что должно быть сделано" - победить нынешнего главу США на выборах.

Кроме того, Байден сказал, что узнал очень много полезной информации во время слушаний по импичменту в Палате представителей Конгресса США.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин Джо Байден
Место
США
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Вот правильно говорят что собаки похожи на своих хозяев. Здесь правда немного наоборот, омерыганцы ведут себя как xoxлошавки, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Кто там у этих стратегических партнеров нахватался друг от друга ипанутостей на всю башку непонятно.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Ну и правильно, а то потом о вмешательстве в избирательную кампанию предъявы. Сами избирайтесь как хотите.
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