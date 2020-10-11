Байден назвал единственное условие победы Трампа на выборах

Победа действующего президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах в США возможна только в случае мошенничества.

Как сообщает Fox News, об этом заявил кандидат от демократов Джо Байден, выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании.

"Обязательно голосуйте, потому что единственное условие, при котором мы можем проиграть, – это мошенничество на избирательных участках... Идите туда и смотрите в оба", – сказал он.

Ранее Байден предупреждал, что Трамп попытается "косвенным образом украсть" победу на выборах, заявив о мошенничестве во время голосования по почте.

В то же время он подчеркнул, что примет любые результаты голосования. "Я собираюсь принять исход этих выборов, и точка", – заверил он журналистов.

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