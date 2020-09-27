Азербайджан показал атаку позиций Армении в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео, на котором, как утверждается, нанесены удары по позициям ПВО Армении в Нагорном Карабахе.

Как заявили в ведомстве, азербайджанские военнослужащие уничтожили на различных направлениях 12 зенитно-ракетных комплексов OSA подразделений ПВО Армении (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Представитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что во время операции были уничтожены посты в направлении Агдаринского района и Муровдага, а господствующие высоты взяты под контроль.

"В ходе успешной войсковой операции подразделения азербайджанской армии освободили селения Гараханбейли, Гервенд, Горадиз, Боюк Марджанлы и Рюзгар", – отметил он.

При этом был сбит боевой вертолет ВВС Азербайджана, его экипаж выжил.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Правительства Армении и непризнанного Карабаха объявили военное положение.