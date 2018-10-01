Азербайджан обвинил Россию в оккупации: в чем суть

В парламенте Азербайджана заявили об оккупации своих территорий Россией и незаконном использовании природных богатств страны.

Об этом 1 октября на заседании Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) заявил депутат Гудрат Гасангулиев, пишет местное издание Haqqin.az. Он также предложил подготовить законопроект об оккупированных территориях.

"Наши земли оккупировала Россия. Помимо этого, растет число компаний, работающих на оккупированных территориях. Я считаю необходимым подготовить законопроект. После этого с этими компаниями надо будет поступать в соответствии с законом", — предложил парламентарий.

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Он также пояснил, что имеет в виду под оккупацией РФ содействие Армении, с которой Азербайджан конфликтует из-за территорий Нагорного Карабаха.

"Часто говорят, что Азербайджан не может справиться с Арменией. Наши земли оккупировала Россия. Сколько бы ни наращивали военный потенциал, мы не сможем освободить наши земли, пока Россия оказывает военную поддержку Армении. И военное сотрудничество этих стран может стать причиной потери нами новых территорий", — уточнил Гудрат Гасангулиев.

Отметим, что спор между азербайджанцами и армянами за Закавказье назван Карабахским конфликтом и ведется уже почти сто лет. При "советизации" Азербайджана сначала было предложено закрепить эту территорию за Арменией, однако в результате ее все же причислили к Азербайджану.

Армянское население региона заявляло о своем желании отделения и создания самостоятельной республики. В 1991-1994 годах борьба за регион Нагорного Карабаха превратилась в настоящую войну.

Нагорный Карабах

В Армении тем временем активно выступали за отделение от Азербайджана этой территории и ее трансформацию в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. В апреле 2016 года Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе после вспыхнувшей эскалации конфликта. Как пишет издание Trend News Agency, принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий, Арменией не выполняются.

Как писал OBOZREVATEL, план Кремля по захвату территорий Украины был разработан еще за 15 лет до атаки на Крым и постепенно осуществлялся все это время.