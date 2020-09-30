Азербайджан назвал "единственное условие" прекращения огня в Карабахе
Ильхам Алиев рассказал о своем видении завершения конфликта в Карабахе
Лидер Азербайджана объяснил, почему раньше Баку "был верен переговорам"
Алиев сообщил об освобождении некоторых территорий в ходе четырехдневных боев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил ключевое условие прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.
Как передает "Интерфакс-Азербайджан", на встрече с ранеными в боевых действиях Алиев заявил о необходимости восстановления территориальной целостности страны, что является "единственным условием" возвращения мира в регион.
"Армения должна отказаться от оккупационной политики. Взамен этого премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие - ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Это условие в силе и если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе. Мы хотим мира и хотим решения конфликта", - сказал Алиев.
По его словам, единственной причиной, по которой Азербайджан "был верен переговорам" – это надежда.
"Нас обнадеживали и нам давали определенные сигналы: потерпите и вопрос решится. Однако, я предупреждал, что если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность и мы это сделаем. Азербайджан должен восстановить территориальную целостность. Боевые действия, продолжающиеся четвертый день, направлены на восстановление исторической справедливости. Нагорный Карабах –историческая территория Азербайджана", – заявил Алиев.
Лидера Азербайджана также сообщил, что в ходе четырехдневных боев вооруженным силам страны удалось занять стратегические высоты, освободить ряд территорий, которые долгое время находились под оккупацией.
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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе
Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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