Азербайджан атаковал Армению в Нагорном Карабахе беспилотниками. Видео

Министерство обороны Армении сообщило о четырех сбитых подразделениями противовоздушной обороны азербайджанских разведывательных беспилотниках.

Происшествие случилось во время обострения военного противостояния в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Согласно данным геолокации ПВО, по состоянию на 00:15 ВС Армении поразили четыре БПЛА: один – в Котайкской области, еще три – в Гегаркунике. Все сбитые беспилотники были разведывательными", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 1 октября в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились ожесточенные бои между Азербайджаном и Арменией. Так, азербайджанская сторона нанесла по противнику артудары, а армянская сообщила о новых потерях.