Австралию внезапно засыпало снегом. Фото

В Австралии из-за прихода атмосферного фронта со стороны Антарктиды рекордно упала температура и вернулась зима. Экстремальная смена погоды проявилась также в выпадении снега на юго-востоке страны.

Как пишет Daily Mail, грозы с градом и сильными снегопадами 25 сентября наблюдались в Виктории, Новом Южном Уэльсе и других штатах. По данным метеорологов, температура в Австралии продемонстрировала снижение на 10 градусов ниже среднего.

Кроме того, ухудшение погоды сопровождалось сильными порывами ветра со скоростью до 115 км/ч. Из-за этого в Сиднее оборвались линии электропередач, что привело к тому, что 17 000 домов оказались обесточенными.

Тем временем жители таких населенных пунктов на юге Австралии, как Халлетт, Белали-Норт, Канови и Питерборо, обнаружили свои задние дворы засыпанными снегом. Люди решили воспользоваться возможностью и вышли на улицы с санками и даже лыжами.

По прогнозам синоптиков, такая погода задержится на континенте на несколько дней, потепление начнет возвращаться только 29 сентября.

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