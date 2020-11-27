Астронавт NASA показал Землю с борта SpaceX Crew. Фото и видео

Астронавт NASA Виктор Гловер (США) показал Землю с борта капсулы SpaceX Crew, которую прозвали Dragon Resilience, с высоты 250 миль (примерно 402 км).

Он снял видео во время полета на Международную космическую станцию (МКС), пишет DailyMail. Мужчина сам впервые побывал в космосе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Видеоролик, опубликованный Гловером в Twitter, длится всего несколько секунд, но за это время можно разглядеть невероятную красоту нашей планеты, ее потрясающее голубое небо и облака в атмосфере.

"Мое первое видео из космоса! Глядя на Землю через окно Dragon Resilience", – написал под видео астронавт.

Экипаж из трех человек состыковался с МКС 16 ноября и вышел из капсулы примерно через два часа после завершения необходимых проверок. Астронавтов встретил экипаж станции.

Гловер мечтал о космосе со школы. Спустя десятилетия его мечта воплотилась в жизнь. В 2013 году он присоединился к NASA и теперь увидел Землю с высоты 250 миль.

Мужчина стал первым афроамериканцем, который будет жить в орбитальной лаборатории в течение длительного времени – на протяжении шести месяцев.

Всего NASA отправило в космос более 300 американских астронавтов, но только 14 из них были темнокожими.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в среду, 25 ноября, американская компания Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9. Запуск произошел в 04:13 по Киеву на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Отмечается, что SpaceX вывела на низкую околоземную орбиту 16-ю партию из 60 интернет-спутников Starlink.