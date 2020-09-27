Армения заявила о 200 убитых военных Азербайджана

В Минобороны Армении заявили, что в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми около 200 военнослужащих.

Об этом сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, передает "Интерфакс-Украина".

"По нашим данным, погибли около 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожено 30 единиц бронетехники, 20 беспилотников", – отметил он.

Кроме того, со слов Ованнисяна, были ранены почти 100 армянских военных. Состояние здоровья 90 человек – нормальное, остальных доставили в военный госпиталь в Ереван.

Отметим, что ранее сообщалось, что ходе конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе погибли 16 военных с армянской стороны, более 100 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Правительства Армении и непризнанного Карабаха объявили военное положение.