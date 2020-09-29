Армения захотела союза с непризнанным Нагорным Карабахом

В Армении заявили о возможности военно-политического союза с "республикой Нагорный Карабах" из-за возобновления военных действий в регионе.

Такую позицию передала представитель правящей в стране парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, депутаты партии допустили возможность поиска "соразмерных действий" с непризнанным Карабахом.

ЧИТАЙТЕ ВСЕ НОВОСТИ О КОНФЛИКТЕ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

"В создавшейся ситуации, параллельно развитию событий, активно обсуждаются возможные соразмерные действия. В частности, заключение военно-политического союза с Арцахом", – отметила Макунц.

Со своей стороны в Министерстве обороны Армении добавили, что действия Азербайджана не оставляют иного выхода, как перейти к "применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи".

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он находится, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL: