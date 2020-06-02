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2 июня • обновлено в 23:54
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Антирасистские протесты докатились до Франции: полиция применила газ. Фото и видео

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В Париже тысячи людей вышли на несанкционированную демонстрацию против полицейского насилия и расовой несправедливости.

Как сообщает АР, сотрудники правоохранительных органов применили против демонстрантов слезоточивый газ (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Антирасистские протесты во Франции

Антирасистские протесты во Франции

Скриншот видео

Тысячи граждан пришли к зданию суда в Париже, чтобы почтить память погибшего в США Джорджа Флойда и Адама Траоре, 24-летнем афроамериканце, погибшем после задержания в 2016 году.

Антирасистские протесты во Франции

Антирасистские протесты во Франции

Скриншот видео

Люди вышли, несмотря на запрет властей проводить массовые мероприятия в условиях пандемии коронавируса. Подобные акции прошли и в других городах.

Полиция применила слезоточивый газ, а некоторые участники протестов в свою очередь подожгли деревянные поддоны, которые находились на стройплощадке.

Антирасистские протесты во Франции

Антирасистские протесты во Франции

Скриншот видео

Антирасистские протесты во Франции

Антирасистские протесты во Франции

Скриншот видео

Антирасистские протесты во Франции

Антирасистские протесты во Франции

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде городов США вспыхнули беспорядки из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским. Протесты начались после того, как видео ареста погибшего появилось в сети. В некоторых штатах пришлось вводить специальное положение из-за столкновений протестующих с полицией. Во время ЧП погибло уже два человека.

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Читайте все новости по теме "Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
Франция Париж
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