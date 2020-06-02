Антирасистские протесты докатились до Франции: полиция применила газ. Фото и видео

В Париже тысячи людей вышли на несанкционированную демонстрацию против полицейского насилия и расовой несправедливости.

Как сообщает АР, сотрудники правоохранительных органов применили против демонстрантов слезоточивый газ (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Антирасистские протесты во Франции Скриншот видео

Тысячи граждан пришли к зданию суда в Париже, чтобы почтить память погибшего в США Джорджа Флойда и Адама Траоре, 24-летнем афроамериканце, погибшем после задержания в 2016 году.

Антирасистские протесты во Франции Скриншот видео

Люди вышли, несмотря на запрет властей проводить массовые мероприятия в условиях пандемии коронавируса. Подобные акции прошли и в других городах.

Полиция применила слезоточивый газ, а некоторые участники протестов в свою очередь подожгли деревянные поддоны, которые находились на стройплощадке.

Антирасистские протесты во Франции Скриншот видео

Антирасистские протесты во Франции Скриншот видео

Антирасистские протесты во Франции Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде городов США вспыхнули беспорядки из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским. Протесты начались после того, как видео ареста погибшего появилось в сети. В некоторых штатах пришлось вводить специальное положение из-за столкновений протестующих с полицией. Во время ЧП погибло уже два человека.

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