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Андрей Цаплиенко
Андрей Цаплиенко
ЖурналистВсе статьи автора

Путін оголосив війну

2.2тЧитать материал на украинском

Путін оголосив війну Америці. Поки що економічну.

Тези, які він щойно озвучив на Міжнародному економічному форумі:

на американській версії глобалізації Росія допоможе поставити хрест; Росія за допомогою Китаю перетворить Америку на оточену фортецю;

світ знов буде поділений на тих, хто з Росією, і тих, хто з Америкою (читай, проти Росії).

П'ять років Путін воює з Америкою, але вбиває наших людей. Оскільки нас можна віднести радше до союзників Сполучених Штатів, то ця промова, - до речі, продовження мюнхенських тез Путіна зразку 2007-го року, - є прямою загрозою для нас. Бо, сподіваюсь, всі вже збагнули - Раша ніколи не розглядає окремо економічну війну і брутальну агресію.

Володимир Путін

Володимир Путін

Новости
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Все разом. Танки, гроші і газогони в одному пакеті. І все так чи інакше вбиває. Ви не помітили, що промова Путіна збіглася з активізацією ФСБ на території України? Мушу нагадати - дідусь, який заніс півтора кіло тротилу на дитячий майданчик в Запоріжжі, був найнятий на гроші "фейсів". Але це не єдиний випадок. Кричущий, але не єдиний.

Я знаю це з перших вуст. Від української контррозвідки. Нажаль, багато з того, що зробили і роблять контррозвідники, повинно залишатися за кадром. Контррозвідка - це найрезультативніші і найефективніша спеціальна структура України, і, я переконаний, вона не пропустить глобальний удар, точка дотику якого буде десь в середині Україні. Не пропустить, якщо їй не заважати. Наша контррозввдка чи не єдина з державних установ, за яку особисто мені не соромно.

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Андрей ЦаплиенкоАндрей Цаплиенко
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Источник:Facebook Андрія Цаплієнка
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Українець Андрій
Українець Андрій
статья -фуета
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